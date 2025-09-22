Interruzione idrica, a Ladispoli mercoledì scuole ed uffici pubblici chiusi

L’Amministrazione comunale informa che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che, per consentire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Ladispoli, dalle ore 05:00 di mercoledì 24/09/2025 alle ore 04:00 di giovedì 25/09/2025.
Di conseguenza, si potranno verificare mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione in tutti i quartieri, ad esclusione della zona Olmetto-Monteroni.
Pertanto, nella giornata di mercoledì 24 settembre, le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici pubblici rimarranno chiusi.
Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti nelle seguenti vie:
-Poliambulatorio di Ladispoli – Casa Della Salute Ladispoli Cerveteri – Via Aurelia Km 41.5
-Comune di Ladispoli – Piazza G. Falcone
-Centro dialisi – Via Aldo Moro civ. 32
-Eni Station – Via Palo Laziale civ. 8
-RSA San Luigi Gonzaga – via Aurelia, km41300.
Tenuto conto che il nostro sistema idrico dispone di una propria riserva, l ’effettiva mancanza di acqua si potrà avvertire dalle ore 8.00 di mercoledì 24, fino alle ore 8.00 di giovedì 25.
Si invitano tutti i cittadini e le attività produttive a fare una scorta, idonea ai propri bisogni, nei giorni precedenti.