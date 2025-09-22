Maccarese, successo per la seconda edizione del Premio Nazionale Salvo D’Acquisto

L’evento si è svolto presso il Museo del Saxofono

In uno splendido clima conviviale si è svolta la seconda edizione del Premio Nazionale Salvo D’Aquisto presso il Museo del Saxofono a Maccarese (Roma). Un pomeriggio domenicale, quello di ieri 21 settembre, che ha regalato emozioni e spensieratezza ad un numeroso pubblico intervenuto per la premiazione dei quattro vincitori di questa seconda edizione.

Il Premio, nato con l’intento di dare merito a quelle persone che agiscono per il bene comune anteponendolo al proprio interesse, vuole mettere in evidenza il significato profondo e il grande valore che “più dai più hai” come hanno affermato a più riprese, nel corso della serata, i due amici e fondatori del Premio Nazionale Salvo D’Acquisto, il dottor Marco Tortorici e il Maestro Attilio Berni. Sono stati premiati Katia Santina Marchio ed Emanuele Altamura per la sezione dedicata all’Organizzazione Nazionale di Assistenza degli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri, Samuele Scognamiglio volontario della Lipu ed infine il farmacista il dottor Leo Stanzione.

Non sono mancati i bei momenti di musica con gli intermezzi della Fire Dixie Band, alla quale si anche unita la splendida voce di Lady Laura, la simpatia del giovanissimo Valerio Fatiga con le sue battute comiche e Susanna Stivali, accompagnata al piano da Alessandro Crispolti, che ha emozionato tutti con lo splendido brano Peace Una manifestazione che ha sorpreso le aspettative del pubblico che ha ripagato con grandi applausi!