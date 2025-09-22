Protagonisti della vittoria i Cerveterani Andrea Scalella e Francesco De Santis

Leiria, Coppa dei Campioni per Club: il titolo europeo under 20 assegnato all’Italia

Si è svolta a Leiria, in Portogallo, nello splendido stadio Estádio Dr. Magalhães Pessoa, la finale della Coppa dei Campioni per Club. In due giornate di gare, la squadra italiana ha centrato l’obiettivo massimo: la conquista del trofeo.

Momento determinante è stata la 4×400 mista, vinta da Andrea Scalella insieme ai compagni di squadra. La prova è stata caratterizzata da una netta rimonta sui diretti avversari portoghesi, che ha inciso in modo decisivo sull’andamento complessivo della classifica.

Il sigillo sulla vittoria è arrivato con la staffetta ad inseguimento “The Hunt”. Nella frazione dei 400 metri, Francesco De Santis ha chiuso in 46.45. Garantendo alla propria formazione il gradino più alto del podio. La somma dei risultati maturati nelle due giornate ha determinato il verdetto finale: l’Italia ha vinto la Coppa dei Campioni Under 20.

La premiazione ha accompagnato l’esito sportivo con un momento particolarmente sentito. Sul podio, tra le emozioni dei protagonisti, sotto un cielo tinto d’azzurro, è risuonato forte l’inno d’Italia.

Siamo “Campioni d’Europa Under 20”. Un grazie a tutti gli atleti che hanno permesso il raggiungimento di questo splendido e storico risultato.