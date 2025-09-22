Maltempo sul Lazio: allerta arancione dal tardo pomeriggio e per le prossime 36 ore

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse (n. 25065), valido a partire dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre, e per le successive 24-36 ore.

Secondo quanto comunicato, il Lazio sarà interessato da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate locali e forti raffiche di vento.

La valutazione del rischio, effettuata dal Centro Funzionale Regionale, tiene conto della quantità e distribuzione delle piogge previste, dello stato di saturazione dei suoli, del livello dei corsi d’acqua e delle analisi modellistiche idrologiche e idrauliche, oltre alle segnalazioni provenienti dai presidi territoriali.

Nelle prossime ore verranno diffuse le valutazioni dettagliate dei Livelli di Allerta e Criticità per le diverse zone del territorio regionale.

La popolazione è invitata a seguire con attenzione gli aggiornamenti ufficiali, adottare comportamenti prudenti e attenersi alle indicazioni delle autorità locali.