Civitavecchia, Fabio Barone spinge la Ferrari a 164 km/h sul ponte della Nave Trieste della Marina Militare

Civitavecchia, Fabio Barone spinge la Ferrari a 164 km/h sul ponte della Nave Trieste

Impresa da primato nel porto di Civitavecchia. Fabio Barone, pilota romano e presidente del club “Passione Rossa”, ha toccato i 164 km/h al volante di una Ferrari SF90 Stradale sul ponte di volo della Nave Trieste della Marina Militare. Fissando il nuovo limite di velocità mai registrato a bordo di una nave. L’azione è avvenuta sulla lunghezza utile di 205 metri (su 236 complessivi del ponte). Il tempo è stato certificato dalla Federazione Italiana Cronometristi.

Il risultato migliora il precedente record di Barone: 152 km/h centrati il 13 luglio 2024 sulla portaeromobili Giuseppe Garibaldi. L’asticella si alza dunque di 12 km/h.

La SF90 Stradale impiegata — 1.000 cavalli e una livrea dedicata alla Marina con il motto della Trieste “Fulge super mare” — ha percorso i 205 metri tra gli applausi del pubblico e dell’equipaggio, arrestando la corsa prima della rampa di fine ponte. L’evento si è svolto a Civitavecchia e ha coinvolto la struttura della Marina Militare per garantire sicurezza e cronometraggio ufficiale.

La giornata ha avuto anche un risvolto sociale: a bordo, l’iniziativa “Meccanici per un giorno” in collaborazione con l’Associazione Italiana Persone Down ha affiancato l’impresa sportiva, come sottolineato anche dal comandante della nave, capitano di vascello Francesco Marzi.

Barone ha definito il risultato la “realizzazione di nove mesi di lavoro”, ringraziando la Marina Militare per il supporto.