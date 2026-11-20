Alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della direttrice generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino e del sindaco Alessio Manuelli, due nuovi presìdi per rafforzare la sanità territoriale e l’assistenza ai cittadini.
Santa Marinella, lunedì 23 novembre 2026 l’inaugurazione della Casa e dell’Ospedale di Comunità –
Un importante appuntamento per la sanità territoriale di Santa Marinella, che si prepara a celebrare l’inaugurazione di due strutture destinate a rafforzare la rete dei servizi sanitari e assistenziali.
La cerimonia si svolgerà lunedì 23 novembre 2026, a partire dalle ore 10:30, con l’inaugurazione della Casa della Comunità, in via della Libertà 61, e, a seguire, dell’Ospedale di Comunità, in via Aurelia 455.
Due presìdi che rappresentano un significativo passo avanti verso un modello di sanità di prossimità, orientato alla centralità della persona, alla continuità assistenziale e alle esigenze della popolazione.
L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia inaugurale.