L’operazione dei Carabinieri Forestali di Civitavecchia a Macchia Le Guardiole. Abbattuta la vegetazione a ridosso di tre impluvi su un versante a rischio frana, violando le prescrizioni a tutela di Rete Natura 2000

La nota stampa della Compagnia di Civitavecchia:

SANTA MARINELLA (RM) – Un intervento di abbattimento che doveva seguire rigide regole di salvaguardia si è trasformato in un illecito ambientale in piena area protetta. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Civitavecchia nei giorni scorsi hanno denunciato a piede libero il titolare di una ditta boschiva per gravi violazioni alle normative forestali, paesaggistiche e di tutela della biodiversità.

I fatti si sono verificati in località Macchia Le Guardiole, nel territorio del Comune di Santa Marinella. L’area interessata è una porzione di circa 25 ettari di bosco ceduo a prevalenza di specie quercine e altre tipiche della macchia mediterranea, la cui utilizzazione per la produzione di legname commerciale — in particolare legna da ardere — era stata formalmente autorizzata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Tagli indiscriminati nell’area protetta a Santa Marinella: denunciato il titolare di un’impresa boschiva

Tuttavia, il bosco ricade all’interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate”, inserita nella rete europea Natura 2000: un territorio ad alto pregio ecologico, sottoposto a stringenti vincoli paesaggistici, idrogeologici e caratterizzato, in parte, da aree a rischio frana secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Durante i controlli di conformità sui cantieri boschivi, i militari hanno esaminato l’aderenza dei lavori al progetto autorizzato e alla Valutazione di Incidenza (VINCA) rilasciata dall’Area Biodiversità della Regione Lazio. È così emerso che l’impresa ha ignorato un divieto fondamentale asportando gran parte della compagine forestale ivi esistente e destinata alla protezione del territorio nonché della fauna, senza preservare la fascia di rispetto di almeno 20 metri lungo tre impluvi naturali.

La riserva di vegetazione lungo questi canali naturali non rappresenta un mero adempimento formale, ma assolve a una duplice funzione vitale, che è quella di garantire la tutela e il rifugio dell’avifauna locale e di contribuire alla stabilità idrogeologica del versante, che confluisce direttamente nel vicino Fosso Ponton del Castrato, quadrante già classificato ad elevata criticità per dissesti e frane.

Al termine degli accertamenti sul campo e dei riscontri documentali, i Carabinieri Forestali hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il rappresentante legale dell’impresa per le violazioni alle disposizioni contenute nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) e alle misure di salvaguardia previste dalla direttiva Habitat, attuata con D.P.R. 357/1997.

L’operazione mette in luce la complessità tecnica del presidio forestale in contesti dove la gestione economica del legname deve convivere con equilibri ambientali delicati, protezione del suolo e degli ecosistemi. Sotto tale profilo, assume rilevanza la corretta fruizione delle risorse forestali, che deve coniugare gli usi e le consuetudini locali nel rispetto degli innovativi principi costituzionali a tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità.

Nella protezione di questo importante patrimonio può risultare fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, che possono segnalare situazioni sospette o possibili illeciti ambientali alle Autorità competenti chiamando al numero gratuito di emergenza ambientale 1515.