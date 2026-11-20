Sapresti cosa fare se tuo figlio, un familiare o una persona accanto a te improvvisamente non riuscisse più a respirare?

Sono situazioni che possono verificarsi in pochi istanti, durante un pasto o un semplice momento di quotidianità. Quando un corpo estraneo ostruisce le vie aeree, riconoscere tempestivamente il pericolo e sapere come intervenire può fare la differenza tra la vita e la morte.

Proprio per diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso, il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli ODV organizza un corso completamente gratuito dedicato alle manovre di disostruzione delle vie aeree nell’adulto, nel bambino e nel lattante.

Cerveteri, imparare a salvare una vita: il 19 dicembre un corso gratuito sulle manovre di disostruzione delle vie aeree

L’appuntamento è per sabato 19 dicembre 2026, alle ore 16:00, presso l’Aula Consiliare del Granarone, in via Francesco Rosati snc, a Cerveteri.

L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a genitori, nonni, insegnanti, educatori e a chiunque si trovi quotidianamente a contatto con i bambini.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti conoscenze fondamentali per riconoscere un’ostruzione delle vie aeree e apprendere le corrette manovre di intervento, evitando comportamenti che potrebbero aggravare la situazione.

Non bisogna essere medici o operatori sanitari per imparare a salvare una vita. Serve conoscere le manovre corrette, acquisire consapevolezza e comprendere quanto sia importante intervenire tempestivamente.

Con questa iniziativa, il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli ODV rinnova il proprio impegno nella formazione e nella sensibilizzazione della popolazione, promuovendo una comunità sempre più preparata ad affrontare le emergenze.

La partecipazione è gratuita. È gradita l’iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni:

📧 Nucleosubacqueocerveteri@gmail.com

📞 340 1818196 – 320 3785293

Perché un’emergenza non avvisa prima di arrivare. Ma tu puoi scegliere di farti trovare preparato.

19 dicembre: dedica un po’ del tuo tempo a imparare qualcosa che un giorno potrebbe salvare una vita.