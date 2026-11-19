Grande soddisfazione in casa Atletica Cerveterana per un importante traguardo giovanile: tre giovani atleti del club sono stati convocati per un raduno presso l’impianto delle Fiamme Gialle a Castel Porziano, inseriti tra i migliori profili regionali della categoria Under 14.
I convocati
- Aurora Miro (classe 2014): approda al raduno forte del titolo di campionessa regionale nei 1000 metri.
- Anna Calderoni (classe 2014): si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato il titolo di vice campionessa regionale nei 300 metri a Viterbo.
- Luca Dattilo (classe 2014): selezionato tra i migliori mezzofondisti a livello regionale.
Il lavoro sul campo
Il raduno si svolgerà presso la struttura delle Fiamme Gialle a Castel Porziano e vedrà la partecipazione sia dei tecnici di struttura sia dei tecnici personali, garantendo un confronto tecnico mirato per la crescita dei tre atleti.