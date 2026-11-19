Educare al rispetto delle regole per rendere le nostre strade più sicure. È questo l’obiettivo della Giornata di Educazione alla Sicurezza Stradale, promossa dal Comune di Ladispoli.
Venerdì 27 novembre
Piazza Onofri – Ladispoli
Dalle ore 9:00 alle 13:00
Una mattinata dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione sull’importanza dei comportamenti corretti sulla strada, della conoscenza della segnaletica e del rispetto delle regole della circolazione.
L’iniziativa è finanziata dal Comune di Ladispoli, con il contributo del Centro Studi Cesare Ferrari e in collaborazione con UNASCA.
“La sicurezza stradale – dichiara il consigliere Eugenio Trani, promotore dell’iniziativa tramite una mozione approvata all’unanimità in consiglio comunale – riguarda tutti: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. La prevenzione – conclude – comincia dalla conoscenza e dall’educazione, soprattutto delle nuove generazioni. Un grande grazie all’amministrazione comunale per l’importante sostegno. Vi aspettiamo in piazza Onofri!”.