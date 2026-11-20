Domenica alle 11:00 i verdeazzurri ospitano una rivale ostica per sfatare i precedenti recenti e dare continuità al carattere mostrato contro il Morandi

CERVETERI – È una domenica dal peso specifico enorme quella che attende il Città di Cerveteri. Alle 11:00, sul terreno dello stadio “Enrico Galli”, i verdeazzurri affronteranno il Tarquinia in una sfida che mette in palio punti fondamentali per restare agganciati alla zona promozione.

L’avversario rievoca ricordi tutt’altro che dolci nella memoria recente dell’ambiente cerite, ma il Cerveteri che si presenta a questo appuntamento ha dimostrato finora di avere tutt’altro passo. Il rendimento messo in campo dall’inizio della stagione sta andando ben oltre le più rosee aspettative della vigilia, frutto di un gruppo compatto e determinato.

A certificare lo spirito della squadra è stato l’ultimo turno di campionato: il prezioso pareggio strappato sul campo del Morandi, acciuffato proprio nel finale grazie alla rete di Di Tata, ha ridato ulteriore slancio e consapevolezza. Un punto conquistato con i denti, riprova evidente di una formazione che non molla mai, combatte su ogni pallone e suda la maglia fino al triplice fischio.

Per superare l’ostacolo Tarquinia e conquistare un successo che consoliderebbe le ambizioni d’alta classifica, la società punta forte anche sul fattore campo. Alla vigilia del match è direttamente il presidente Andrea Lupi a suonare la carica, chiamando a raccolta il pubblico delle grandi occasioni:

«Saranno in tanti come sempre, la loro spinta sarà necessaria per vincere. Nulla da dire alla nostra tifoseria, mi permetto di dire la più passionale del campionato. Domenica l’apporto dei supporters verdeazzurri sarà determinante: li aspettiamo sugli spalti, ci sono sempre vicini».

Con la spinta del “Galli” e la grinta dell’ultimo turno, i Cervi sono pronti a prendersi i tre punti e continuare a sognare in grande.