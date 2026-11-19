“Vogliamo promuovere una società che si senta comunità nel ricordo di Damiano” ha dichiarato suo fratello

“Quello che ci spinge a continuare è soprattutto il significato che vogliamo dare a questa iniziativa. Il nostro obiettivo è promuovere l’idea di una società che si senta comunità, e soprattutto di giovani che possano riconoscersi in una comunità. Il messaggio di fondo è semplice, ma per noi fondamentale: non sei solo. Vogliamo creare occasioni di incontro, relazioni, partecipazione e solidarietà, nelle quali i ragazzi possano sentirsi parte di qualcosa”. Non ci sono parole migliori che quelle del fratello di Damiano Casali per raccontare il III Memorial svoltosi in suo onore domenica 15 novembre presso il centro sportivo RIM a Cerveteri che ha orgogliosamente ospitato la manifestazione. Attraverso lo sport, l’Associazione “DamianoCasali, la ferita e la luce” ha omaggiato il giovane scomparso nel 2023.

“Abbiamo cercato di riproporre quello spirito e quell’organizzazione” hanno proseguito i rappresentanti dell’associazione “che ormai caratterizzano la giornata, coinvolgendo le persone che collaborano con l’associazione e mantenendo vivo il ricordo di Damiano”.

Cerveteri è scesa in campo per Damiano

“Per il prossimo anno vorremmo fare un passo avanti. Una delle sfide sarà portare una parte del Memorial anche all’interno del parco (Fürstenfeldbruck-Damiano Casali ndr.), rendendo l’iniziativa più aperta e visibile. Ci piacerebbe raggiungere tante persone nuove, soprattutto quelle che ancora non conoscono l’associazione, e farle entrare progressivamente nella nostra rete sociale. Vorremmo inoltre invitare alcuni personaggi che possano portare testimonianze, stimolare il dialogo e il dibattito, offrendo ai giovani occasioni di confronto su temi importanti e sui valori in cui crediamo. Insomma, l’idea è che il Memorial non rimanga soltanto una giornata dedicata al ricordo di Damiano, ma diventi sempre più un’occasione per costruire comunità, coinvolgere nuove persone e dare continuità concreta a quello in cui credeva”.