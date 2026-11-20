Quasi 20mila infrazioni rilevate dai quattro autovelox per un valore superiore ai 900mila euro. L’eccesso di velocità continua a rappresentare una delle principali criticità per la sicurezza stradale.

Ladispoli, oltre 60mila multe in 22 mesi: resta l’allarme sicurezza sull’Aurelia –

Oltre 60mila violazioni al Codice della strada accertate in 22 mesi, per un valore complessivo delle sanzioni superiore ai due milioni di euro. È quanto emerge dai dati della Polizia Locale di Ladispoli relativi al periodo compreso tra gennaio 2025 e ottobre 2026.

Nel 2025 sono state elevate circa 33mila contravvenzioni, delle quali 12.800 per il superamento dei limiti di velocità rilevato dagli autovelox. Nei primi dieci mesi del 2026, invece, sono state registrate 28.876 infrazioni, di cui circa 7mila riconducibili ai dispositivi elettronici.

Particolare attenzione resta rivolta alla via Aurelia, dove sono operativi quattro autovelox, posizionati rispettivamente ai chilometri 34 e 34,7, all’altezza di Marina di San Nicola, al chilometro 37,3, in prossimità di Palo Laziale, e al chilometro 38,7, in località Osteria Nova.

Come evidenziato dal comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili, buona parte delle risorse derivanti dalle sanzioni viene reinvestita in interventi per la sicurezza stradale. Gli importi dei verbali, tuttavia, non corrispondono necessariamente alle somme effettivamente incassate dal Comune.

Parallelamente ai controlli elettronici, l’Amministrazione comunale ha inoltre potenziato l’installazione di dissuasori di velocità in diversi punti della città.

Numeri che riportano al centro dell’attenzione la necessità di rafforzare la prevenzione e promuovere una maggiore cultura della sicurezza e della responsabilità alla guida.