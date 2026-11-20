Al via la prima edizione dell’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale per valorizzare i quartieri attraverso la tradizione, la creatività e la partecipazione dei cittadini. Iscrizioni aperte fino al 5 dicembre.
Santa Marinella, nasce il “Presepe dei Rioni”: il Natale accende lo spirito di comunità –
Riscoprire la magia del Natale, rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare gli spazi pubblici attraverso la partecipazione attiva dei cittadini. Con questi obiettivi nasce il “Presepe dei Rioni”, la nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Santa Marinella in occasione delle festività natalizie 2026.
Il progetto invita gli abitanti a costituire gruppi di lavoro per realizzare presepi all’aperto, trasformando vie e piazze dei propri quartieri in luoghi di incontro e condivisione.
L’iniziativa coinvolge i rioni di Santa Severa, Quartaccia, Fiori, Valdambrini, Centro, Combattenti, Alibrandi, Pirgus, Capolinaro (Maiorca e Baia di Ponente) e Prato del Mare.
A rendere ancora più significativa la manifestazione è la scelta di destinare i premi all’acquisto di elementi di arredo urbano, offrendo così un beneficio concreto all’intero quartiere.
La partecipazione è volontaria e gratuita, con la possibilità di iscrivere più gruppi per ciascun rione.
Le domande dovranno essere presentate entro il 5 dicembre 2026, all’indirizzo protocollosantamarinella@postecert.it oppure presso l’Ufficio Protocollo del Comune, in via Cicerone 25.
Un’occasione per rinsaldare i legami di vicinato, custodire le tradizioni e rendere Santa Marinella ancora più accogliente e suggestiva durante le festività.
Regolamento e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.