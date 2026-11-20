La richiesta alla Regione Lazio e alle Ferrovie dello Stato per garantire ai pendolari di Ladispoli e Cerveteri un collegamento mattutino verso Roma anche la domenica e nei giorni festivi.

Ladispoli, Angelo Bernabei (delegato alla tutela dei consumatori): «Un treno all’alba anche nei giorni festivi» –

Garantire un servizio ferroviario adeguato alle esigenze di chi lavora anche la domenica e nei giorni festivi. È l’obiettivo della proposta avanzata da Angelo Bernabei, delegato del sindaco di Ladispoli Alessandro Grando alla tutela dei consumatori.

Ladispoli: Angelo Bernabei è il nuovo delegato ai Diritti dei consumatori

L’iniziativa nasce dalle numerose segnalazioni dei pendolari del litorale, che lamentano l’assenza di collegamenti ferroviari verso la Capitale nella prima fascia mattutina dei giorni festivi.

«Chiediamo alla Regione Lazio e alle Ferrovie dello Stato – dichiara Bernabei – di vagliare la richiesta di istituire, anche la domenica, un treno diretto a Roma che transiti presso la stazione di Ladispoli attorno alle ore 5.30 del mattino, così come già avviene nei giorni feriali».

La proposta prevede una fermata anche presso lo scalo di Marina di Cerveteri, per rispondere alle necessità di un bacino di utenza sempre più ampio.

Particolarmente interessati sono i lavoratori della sanità, della pubblica sicurezza e del commercio, chiamati a garantire servizi anche durante i fine settimana e le festività.

La crescita demografica del litorale e le trasformazioni del mondo del lavoro rendono sempre più necessario un adeguamento del trasporto pubblico ferroviario.

Una proposta di utilità sociale, già sottoposta alle autorità competenti, che punta a garantire pari opportunità di mobilità e a migliorare la qualità della vita dei pendolari.