L’Amministrazione comunale tende la mano a famiglie e imprese in difficoltà: abbattimento di sanzioni e interessi sui debiti pregressi e possibilità di rateizzazione fino a 72 mensilità.

Santa Marinella, definizione agevolata delle entrate comunali: domande fino al 20 gennaio 2027 –

Una concreta opportunità per regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Santa Marinella. A seguito dell’approvazione del relativo Regolamento in Consiglio comunale, l’Amministrazione ha ufficialmente aperto i termini per aderire alla definizione agevolata delle entrate comunali.

La misura, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, consente di sanare le posizioni debitorie con scadenza entro il 31 dicembre 2025, attraverso l’abbattimento di sanzioni e interessi.

«Non si tratta di un condono, perché il tributo originario resta dovuto nel pieno rispetto di chi ha sempre pagato regolarmente – dichiara il sindaco Alessio Manuelli – ma di una mano tesa verso chi vuole mettersi in regola senza essere schiacciato dal peso di sanzioni e interessi».

Come illustrato dal vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Bucciarelli, rientrano nel provvedimento IMU (quota comunale), TARI, annualità pregresse TARES, canone unico patrimoniale, imposta di soggiorno, sanzioni amministrative comunali ed entrate patrimoniali.

Possono beneficiare della misura anche i contribuenti con piani di rateizzazione in corso o decaduti e coloro che intendono regolarizzare spontaneamente versamenti omessi o insufficienti. Restano esclusi i debiti già saldati, annullati, prescritti o affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso una rateizzazione mensile, fino a un massimo di 72 rate per debiti superiori a 20.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 20 gennaio 2027, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale oppure consegnandola presso l’Ufficio Protocollo, in via Cicerone 25.

L’iniziativa punta a coniugare equità fiscale, sostegno ai cittadini e recupero delle risorse necessarie a garantire i servizi alla comunità.

Per informazioni e modulistica: www.comune.santamarinella.rm.it.