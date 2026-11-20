Dal 25 al 27 novembre incontri, letture e iniziative di sensibilizzazione promossi dall’Amministrazione comunale per diffondere la cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere.

Santa Marinella, “Un nodo contro la violenza sulle donne”: tre giornate per rompere il silenzio –

La cultura come strumento di sensibilizzazione, la parola come testimonianza di coraggio e la partecipazione come espressione di responsabilità collettiva. Con queste finalità nasce “Un nodo contro la violenza sulle donne”, l’iniziativa promossa dal Comune di Santa Marinella in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Ad aprire il programma, il 25 novembre, presso Casina Trincia, alle ore 16.30, sarà la presentazione della brochure dedicata alle Pari Opportunità. Alle 17.30 seguirà l’appuntamento “Le parole per dirlo: due donne, il loro inferno, il loro coraggio”, con letture tratte dai libri di Gisèle Pelicot e Virginia Roberts Giuffre, accompagnate dalla drammaturgia e dalla voce di Francesca Gatto.

Il 26 novembre, alle ore 17.30, spazio all’associazione Le Voci, con la lettura di alcuni brani del libro “Terra d’approdo” di Marinella Lodi, introdotta dalla consigliera comunale Giovanna Caratelli.

La giornata del 27 novembre sarà dedicata anche alle nuove generazioni, con un incontro alle ore 11 tra gli studenti dell’Istituto Galileo Galilei e l’associazione Salva Mamme. Alle 17.30, presso Casina Trincia, sarà presentata la nona edizione del Premio letterario “Femminile, plurale”, con il supporto del gruppo di lettura eQUIlibri.

Attraverso l’iniziativa, il sindaco Alessio Manuelli, la consigliera Giovanna Caratelli e la delegata alle Pari Opportunità Marina Marucci invitano la cittadinanza a testimoniare, con la propria presenza, un impegno condiviso contro ogni forma di violenza sulle donne.