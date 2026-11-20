Giovedì 26 novembre, presso la Biblioteca Comunale, un incontro promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano dedicato alla conoscenza del lupo, alla tutela della biodiversità e alla convivenza tra uomo e fauna selvatica.

Bracciano, “Sulle tracce del lupo”: conoscere la natura per imparare a convivere –

Conoscere per comprendere, informare per superare i pregiudizi e promuovere una convivenza consapevole tra uomo e natura. Sono questi gli obiettivi di “Sulle tracce del lupo”, l’incontro informativo promosso dal Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano, con il patrocinio del Comune di Bracciano.

L’appuntamento è in programma giovedì 26 novembre 2026, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso la Biblioteca Comunale di Bracciano, in via Pratoterra 2.

Al centro dell’iniziativa, la presenza del lupo nell’area protetta, il suo ruolo negli equilibri degli ecosistemi naturali, le buone pratiche di comportamento e gli aspetti legati alla gestione della specie.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del direttore del Parco, architetto Massimo Sabatini. Interverranno Emmanuelle Argenti, del Settore Naturalistico dell’Ente Parco, un rappresentante dell’Istituto di Ecologia Applicata e Paola Aragno, dell’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto europeo LIFE Wild Wolf, dedicato alla conservazione della specie e alla promozione di una convivenza responsabile con le comunità locali.

Un’occasione di confronto tra esperti e cittadini per approfondire il valore del patrimonio naturalistico del territorio e rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.