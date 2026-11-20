Dal 26 al 29 novembre sospesa la circolazione ferroviaria tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Previsti investimenti per circa 4 milioni di euro e l’impiego di 110 maestranze.

Ferrovia Roma-Fiumicino, quattro giorni di stop per lavori di potenziamento e rinnovo –

Importanti interventi di potenziamento e ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria sono in programma lungo la linea FL1 tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Dal 26 al 29 novembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sarà impegnata in una serie di lavori finalizzati a migliorare l’efficienza e l’affidabilità della rete.

Tra gli interventi più significativi figurano quelli relativi al sottovia di via Pasquale Baffi, nel quartiere Portuense, dove saranno realizzate nuove strutture di fondazione e sostegno, propedeutiche all’installazione del nuovo impalcato.

Nella stazione di Fiumicino Aeroporto saranno rinnovati i componenti usurati di sei deviatoi, mentre tra Roma Trastevere e Villa Bonelli si procederà alla sostituzione delle rotaie.

Il programma prevede inoltre l’installazione di barriere antirumore in prossimità di Villa Bonelli e interventi di rifacimento e consolidamento di alcuni tombini ferroviari nell’area di Ponte Galeria.

L’investimento complessivo ammonta a circa 4 milioni di euro, con il coinvolgimento di 110 maestranze.

Per consentire lo svolgimento delle attività, la circolazione ferroviaria tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto sarà interrotta continuativamente dal 26 al 29 novembre.