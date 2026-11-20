Il movimento civico denuncia l’inerzia dell’Amministrazione comunale e chiede interventi concreti: maggiore videosorveglianza, controllo del territorio e riqualificazione urbana per contrastare la microcriminalità.

VIVA Ladispoli: «Furti e degrado, la sicurezza dei cittadini sia una priorità reale» –

Dal movimento civico Viva Ladispoli riceviamo e pubblichiamo

Le recenti notizie di cronaca – dall’appartamento svaligiato in pieno giorno mentre una cittadina faceva jogging, all’allarme per i furti nelle zone rurali, fino ai tentati colpi al mercato settimanale – rimettono drammaticamente al centro un tema cruciale e troppo spesso sottovalutato, quello della sicurezza e della vivibilità della nostra città.

Non si tratta di episodi isolati, né di semplice fatalità e proprio per questo minimizzare o sottovalutare certi segnali sarebbe un errore gravissimo, perché il rischio è che la situazione sfugga di mano fino a compromettere irrimediabilmente il futuro prossimo dell’intera collettività. Su questo la cittadinanza è già estremamente consapevole e infatti Ladispoli si sente e si percepisce ogni giorno più indifesa.

Lo confermano le innumerevoli segnalazioni che raccogliamo quotidianamente da chi vive i quartieri, le periferie e le aree commerciali, costretto a convivere con la paura di subire intrusioni persino in casa propria.

Non è la prima volta che VIVA Ladispoli si occupa del problema sicurezza; in passato abbiamo affrontato l’argomento anche sotto l’aspetto giovanile con il problema degli “atti di bullismo e scaramucce tra adolescenti”. Fenomeni che non arrivano in cronaca ma che i cittadini denunciano. Abbiamo anche suggerito di “utilizzare l’ausilio dei gruppi di volontariato già presenti e in parte operativi nel territorio per poter segnalare le varie criticità ed essere di supporto alle Istituzioni”.

La sicurezza urbana non si gestisce con i proclami estemporanei a cui ci ha abituato l’attuale Amministrazione, rimasta nei fatti immobile di fronte a un disagio crescente.

Servono risposte concrete e immediate, tra cui ad esempio:

– il potenziamento della videosorveglianza intelligente e dei controlli mirati nelle zone più vulnerabili e isolate.

– Un presidio costante del territorio anche mediante degli appositi protocolli d’intesa e una collaborazione fattiva con le Forze dell’Ordine (alle quali va il nostro ringraziamento per il lavoro che quotidianamente svolgono), affinché complessivamente la presenza di controlli sia percepita da tutti come adeguata, reale e trasversale dai mercati ai quartieri residenziali, dal centro alle periferie.

– interventi di rigenerazione urbana e sociale, perché l’abbandono, il buio e il degrado ormai notoriamente sono i principali alleati della microcriminalità.

Ladispoli merita senza alcun dubbio di essere una città sicura e viva.

Chi amministra ha il dovere di stare vicino alla gente, non di ridurre la risposta istituzionale al silenzio, alla mera constatazione dei fatti o a provvedimenti spot e inadeguati, come la vigilanza a pagamento da parte di istituti privati a ridosso della stazione.

Su questo e sulle altre tematiche che stanno a cuore a tutti noi ladispolani e a chi ha scelto Ladispoli come propria casa, il nostro impegno civico prosegue.

Continueremo ad ascoltare i cittadini e a tradurre l’esasperazione in proposte serie, concrete, realizzabili e condivise.

La sicurezza non è uno slogan, è la condizione necessaria per costruire il futuro di una comunità. Noi non ci accontenteremo di una città che sopravvive, vogliamo un luogo che sia in grado di tutelare chi ci vive e di proteggere il futuro nostro e dei nostri figli.