Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale critica la programmazione degli eventi natalizi e di Capodanno: «Civitavecchia merita una città più ambiziosa, capace di attrarre pubblico e valorizzare il territorio».

Grossi (FI): “A Ladispoli arrivano i The Kolors, a Civitavecchia il Natale resta in bianco e nero” –

A Ladispoli il Capodanno si prepara ad accogliere i The Kolors, mentre a Civitavecchia, secondo Luca Grossi, capogruppo di Forza Italia, sembra prevalere una programmazione decisamente meno ambiziosa.

È proprio da questo confronto che parte la sua critica all’amministrazione comunale e, in particolare, all’assessore Alessi, chiamato in causa per le scelte relative agli eventi e all’intrattenimento cittadino.

Non si tratta semplicemente di confrontare due cartelloni o di fare una gara tra amministrazioni, ma di capire quale idea di città si vuole costruire.

Secondo il capogruppo di Forza Italia, Civitavecchia continua a non sfruttare pienamente le proprie potenzialità sul fronte della promozione turistica e dell’organizzazione di grandi eventi.

La città può contare su un porto tra i principali scali crocieristici del Mediterraneo, con milioni di passeggeri in transito, e su un tessuto commerciale che avrebbe bisogno di iniziative capaci di generare movimento, presenze e ricadute economiche.

«Quando si tratta di organizzare eventi capaci di richiamare persone da fuori, creare movimento e dare ossigeno alle attività commerciali, l’ambizione sembra improvvisamente andare in vacanza», è la critica rivolta all’amministrazione.

Il tema dei giovani

Grossi pone l’attenzione anche sulle opportunità di intrattenimento per le nuove generazioni. Il Capodanno, secondo il capogruppo azzurro, dovrebbe essere un’occasione per offrire ai ragazzi la possibilità di festeggiare nella propria città, partecipando a un grande evento musicale in piazza, senza essere costretti a spostarsi verso altre località e affrontare trasferte notturne.

Un appuntamento di richiamo non rappresenterebbe soltanto un momento di divertimento, ma anche un investimento sulla socialità, sulla sicurezza, sul commercio e sull’immagine della città.

La richiesta all’assessore Alessi

Da qui l’appello rivolto all’assessore Alessi e all’amministrazione comunale affinché venga definita una strategia più ambiziosa per la programmazione degli eventi e la promozione del territorio.

«Non chiediamo Sanremo e non pretendiamo di competere con le grandi città. Chiediamo una programmazione seria, una visione e la capacità di valorizzare le potenzialità del nostro territorio».

Per Luca Grossi, il confronto con Ladispoli rappresenta soprattutto l’occasione per riaprire una riflessione sul ruolo che Civitavecchia vuole assumere nel panorama turistico e culturale del comprensorio.

La sua posizione si chiude con uno slogan che riassume il senso della contestazione: «Civitavecchia merita un Capodanno a colori! Non possiamo continuare a festeggiare in bianco e nero mentre gli altri accendono musica e luci».