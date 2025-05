Santa Marinella, la Città dello Sport. Tidei: “Una nuova Era di opportunità per la nostra Comunità” –

Un’emozione indescrivibile respirare oggi aria di festa alla Città dello Sport di Santa Marinella in occasione della doppia inaugurazione, quella del nuovo impianto sportivo Pala De Angelis e della consegna cantiere per il nuovo impianto natatorio che sta sorgendo su via delle Colonie. La numerosa partecipazione alla cerimonia, è la conferma che stiamo costruendo qualcosa di straordinario. L’emozione è stata ancora più grande nel dare il benvenuto al Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al consigliere regionale e presidente commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo del Consiglio Regionale del Lazio Avv. Mario Luciano Crea, alla consigliera regionale Marietta Tidei e al Dottor Brocchi, membro della Giunta regionale del Coni Lazio, le cui presenze sul territorio hanno testimoniato la visione comune e la sinergia tra le nostre comunità. A presenziare oltre all’amministrazione comunale, i presidenti delle Federazioni sportive e la famiglia De Angelis.

Quello che abbiamo vissuto non è un semplice taglio del nastro; è l’inizio di una nuova era per Santa Marinella! Un’era ricca di opportunità, di crescita, di soddisfazioni soprattutto per i nostri giovani. Finalmente, i ragazzi di questa città avranno un polo sportivo all’avanguardia, un luogo dove coltivare le proprie passioni, superare i propri limiti e, soprattutto, crescere sani e forti. Crediamo fermamente che lo sport sia un diritto fondamentale, un pilastro irrinunciabile per la crescita di ogni individuo. Fare sport significa non solo rafforzare il corpo, ma anche temprare il carattere, imparare il valore del sacrificio, dello spirito di squadra, del rispetto delle regole. Significa stringere nuove amicizie, rafforzare i legami e migliorare la propria salute. Questa Città dello Sport è un investimento nel futuro dei nostri ragazzi, un luogo dove tutti, senza alcuna distinzione, avranno le condizioni per praticare l’attività sportiva che amano.

L’impegno non finisce qui: tra circa un anno, vedremo sorgere la piscina più grande della Città di Roma, un fiore all’occhiello che completerà questa incredibile Città dello Sport.

Il Sindaco Gualtieri, nella sua duplice veste di Sindaco di Roma e di Città Metropolitana, ha creduto e crede fermamente in questo progetto. La Città dello Sport non è solo un complesso di impianti di qualità, ma un vero e proprio luogo di cultura, dove si insegna la lealtà, la disciplina e la passione. È un modello di come lo sport possa essere motore di sviluppo, benessere e aggregazione sociale.

Questa grande manifestazione e cerimonia inaugurale è il frutto del lavoro di tanti. Con l’assessore allo sport Marina Ferullo desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutte le Associazioni sportive che ogni giorno con dedizione e passione formano i nostri giovani. Un ringraziamento speciale va alle Associazioni di volontariato, in particolare alla Misericordia e al Nucleo Sommozzatori presenti quest’oggi, per il loro instancabile impegno e la loro costante presenza. Infine, un grazie sentito a tutte le istituzioni civili e religiose che con il loro supporto e la loro collaborazione hanno reso possibile questo sogno diventato realtà.

Oggi, Santa Marinella scrive una pagina importante della sua storia. Insieme, stiamo costruendo il futuro! Viva lo sport! Viva Santa Marinella!”

Lo dichiarano il Sindaco Pietro Tidei e l’assessore allo sport Marina Ferullo