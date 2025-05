Comitato 5Sì Ladispoli-Cerveteri: “Coloriamo il 2 giugno” –

Il 2 giugno del 1946, 79 anni fa, il nostro paese cambiava per sempre. Per la prima volta dopo il ventennio fascista, gli italiani tornavano ad esercitare il diritto di voto e per la prima volta nella storia, votarono anche le donne: la metà del paese che fino ad allora era sempre stata esclusa dalle scelte politiche della nazione, come racconta Paola Cortellesi nello splendido recente film “C’è ancora domani”, le donne italiane, vincendo secoli di oppressione culturale e politica e spesso le stesse resistenze familiari, si recarono in massa alle urne. Si sceglieva se l’Italia, dovesse rimanere una monarchia o dovesse diventare uno stato democratico vero e compiuto, trasformandosi in una repubblica. A maggioranza la popolazione si espresse per la Repubblica. Oggi, la stessa celebrazione di questa data, può sembrare a molti come una scontata, cerimoniale, tradizione, in realtà, questo ha segnato in maniera indelebile la storia del nostro paese e della nostra comunità. A fronte degli evidenti odierni pericoli di ritorno al passato e dello svuotamento delle ragioni stesse della scelta dei nostri padri e delle nostre madri, come “Comitato 5 SI” del nostro territorio, in vista dell’importante appuntamento referendario dell’otto e nove giugno prossimi, crediamo che la Festa della Repubblica debba tornare ad essere non solo una mera cerimonia istituzionale, ma anche e soprattutto una festa di popolo. Per questo vi invitiamo in Piazza dei Caduti ( di fronte al Columbia) il 2 giugno dalle 16 alle 20, per passare insieme un pomeriggio a parlare, confrontarci, sentire musica, leggere, cantare he soprattutto dipingere, esprimersi artisticamente colorando la festa della nostra nazione.

Vi aspettiamo tutte e tutti, giovani e anziani, bambini!

Comitato 5Sì Ladispoli-Cerveteri