Santa Marinella, inaugurato oggi pomeriggio il rinnovato Palazzetto dello Sport

Si è svolta nel pomeriggio di oggi la cerimonia di inaugurazione del rinnovato Palazzetto dello Sport e della consegna dei lavori dell’impianto natatorio di via delle Colonie alla presenza del sindaco Pietro Tidei, del sindaco di Città Metropolitana di Roma Roberto Gualtieri, dei consiglieri regionali Luciano Crea e Marietta Tidei, dell’assessore Marina Ferullo e di autorità civili, religiose e militari, che hanno sottolineato l’importanza di questa struttura per il territorio e un evento significativo per la comunità.

Tantissimi i cittadini e gli atleti che hanno preso parte alla cerimonia.

Lo rende noto il Comune di Santa Marinella, dal proprio profilo Facebook.