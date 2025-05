Nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico regionale

Il bando è stato pubblicato da Astral. Ghera: “renderanno più efficiente e sostenibile la flotta a disposizione per le tratte regionali”

Un bando da 38,6 milioni di euro per rinnovare il parco autobus del trasporto pubblico regionale. È stata pubblicata da Astral la gara pubblica destinata al rinnovo dei mezzi con l’obiettivo di rendere più efficiente e sostenibile la rete regionale. Come si legge nel documento l’iter è finalizzato alla “conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di veicoli full electric da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale su strada in ambito regionale, correlati al nuovo modello dei servizi di trasporto pubblico urbano/suburbano nei comuni del Lazio, con servizio di assistenza in garanzia”, destinati, quindi, al rinnovo del parco autobus per le Unità di rete del trasporto pubblico su strada nei comuni del Lazio, ad eccezione di Roma Capitale e dei comuni capoluogo della Regione Lazio.

“Grazie ad un importante stanziamento la giunta regionale conferma l’impegno per il Tpl con l’acquisto di nuovi bus elettrici che renderanno sempre più efficiente e sostenibile la flotta a disposizione per le tratte regionali», commenta l’assessore ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.

L’accordo Quadro, della durata di 48 mesi e del valore di 49 milioni di euro, prevede, nello specifico, la fornitura di 129 veicoli di Classe I full electric, muniti di pedana disabili. Nell’ambito di questa iniziativa, la Regione Lazio, grazie ai fondi PR FESR 2021-2027 destinati al miglioramento della mobilità urbana, con DD n. G02386 del 26/02/2025 ha impegnato a favore di Astral 38,6 milioni di euro, permettendo alla società di procedere, contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, anche alla sottoscrizione di un primo contratto applicativo per la fornitura di 80 veicoli full electric.