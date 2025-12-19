Santa Marinella Jazz & Blues Festival Christmas Edition: domenica 21 dicembre Jazz parade –
Per il secondo anno consecutivo torna anche nel periodo di Natale il Festival dedicato al jazz e al blues che allieterà le strade della cittadina con tre concerti.
Finanziato dal Comune di Santa Marinella, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Alexanderplatz Jazz Club la tre giorni invernale proporrà importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale.
Si parte domenica 21 dicembre con la Roma New Orleans Street Band che si snoderà per le vie del centro cittadino dalle 10 in poi proponendo brani della
tradizione jazzistica. La formazione prevede 5 musicisti e una danzatrice.
La band si richiama alla Roman New Orleans Jazz Band fondata nel 1948 a Roma da un gruppo di amici appassionati di jazz. Nel 1949, il gruppo fece la sua
prima Street parade per le vie della capitale. Fu il trombettista americano Louis Armstrong in tournee quell’anno a Roma a dare il nome “Roman New Orleans
Jazz Band”.
Seguiranno lunedì 29 alle ore 18 nella Sala Flaminia Odescalchi, Chiesa di San Giuseppe, “Il giorno della civetta” con l’ensemble di Paolo Vivaldi e la notte di Capodanno a Piazza Trieste con Sarah Jane Morris e Fulvio Tomaino Band.