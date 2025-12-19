Il borgo medievale ospita un fine settimana di luci, musica e sorprese

Tolfa si accende di magia: torna il Villaggio di Babbo Natale –

Il borgo medievale di Tolfa si prepara a vivere un weekend speciale all’insegna della magia natalizia. Sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, nel centro storico, tornerà il tanto atteso Villaggio di Babbo Natale, un evento pensato per coinvolgere grandi e piccini.

Le vie del paese si trasformeranno in un vero e proprio regno incantato, tra luminarie scintillanti, musiche festive e bancarelle ricche di sorprese. I bambini avranno l’opportunità di incontrare Babbo Natale, mentre tutta la famiglia potrà godere di spettacoli e momenti di intrattenimento, immersi in un’atmosfera unica che celebra lo spirito del Natale.

L’ingresso all’evento è gratuito, un invito aperto a tutti per vivere un’esperienza diversa dal solito, tra storia, tradizione e magia natalizia.

Il Comune di Tolfa invita cittadini e visitatori a partecipare a questo fine settimana speciale, che promette di trasformare il borgo in una meta imperdibile per gli amanti del Natale.