Furti di derrate alimentari a Fiumicino: quattro arresti dei Carabinieri

Sottratti prodotti ittici di pregio per oltre 30.000 euro, tra gli arrestati anche dipendenti dei magazzini di una società di catering a bordo di aeromobili

Quattro persone sono state arrestate dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, con l’accusa di furto aggravato di derrate alimentari.

L’indagine ha riguardato il furto di prodotti ittici di pregio, sottratti da magazzini di una società di catering operante per compagnie aeree di alto livello internazionale, per un valore stimato di oltre 30.000 euro. Alcuni degli arrestati erano dipendenti dei magazzini, mentre altri soggetti erano esterni all’azienda.

Le attività investigative sono partite da una denuncia presentata dal legale rappresentante della società, segnalando ammanchi di merce. I Carabinieri hanno condotto osservazioni, documentazioni tecniche e perquisizioni veicolari e domiciliari, recuperando la merce sia a bordo di un veicolo utilizzato per il trasporto sia in un’abitazione privata nel comune di Fiumicino.

Gli arrestati sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; all’udienza di convalida, due arresti sono stati confermati, mentre tutti i coinvolti hanno ricevuto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro di servizi di controllo e prevenzione dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma, intensificati in occasione delle festività natalizie, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e alla tutela delle attività economiche strategiche nell’area aeroportuale.