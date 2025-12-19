Sanità e Territorio: il PD incontra cittadini e stampa a Ladispoli

Oggi, 19 dicembre, l’Aula Consiliare ospita un confronto sulle proposte del Partito Democratico per rafforzare i servizi sanitari e il territorio

Una giornata di confronto e partecipazione quella in programma oggi, venerdì 19 dicembre, alle 18, presso l’Aula Consiliare “Fausto Ceraolo” di Ladispoli. I circoli PD di Cerveteri e Ladispoli organizzano l’incontro “Sanità e Territorio: le proposte del PD”, un momento aperto a cittadini e stampa per discutere il futuro della sanità locale e delle politiche territoriali.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti del Partito Democratico a livello nazionale e locale, tra cui Roberto Morassut, deputato PD, e Marina Sereni, responsabile Salute della Segreteria nazionale. Presenti anche Michela Califano, consigliera regionale, Emiliano Minnucci, della segreteria PD Provincia di Roma, e i dirigenti dei circoli di Cerveteri e Ladispoli, Paola Orelli, Fabio d’Annunzio e Giacomo Maria De Vito.

L’incontro sarà l’occasione per ascoltare le istanze dei cittadini, confrontarsi su soluzioni concrete e condividere le proposte del PD per migliorare l’accesso ai servizi sanitari, rafforzare le strutture territoriali e promuovere politiche di sviluppo sostenibile e vicine ai bisogni della comunità.

I circoli organizzatori sottolineano l’importanza della partecipazione pubblica: “Vogliamo un dialogo diretto con i cittadini, ascoltare le loro esigenze e discutere insieme come migliorare la sanità sul nostro territorio”, dichiarano.