Santa Marinella: infiltrazione alla Pirgus subito riparata

“L’infiltrazione di acqua piovana segnalata dalla dirigenza della scuola Pirgus a seguito del maltempo di ieri è in via di riparazione”

A riferirlo è il sindaco Pietro Tidei che vuole rassicurare i cittadini e le famiglie degli alunni del Plesso.

“Gli operai sono subito intervenuti per il ripristino e la messa in sicurezza della parte coinvolta dall’infiltrazione- spiega il Primo cittadino- Purtroppo ci sono tratti della guaina del tetto che vanno riparati e su cui interverremo non appena termina l’anno scolastico. Ricordo che il plesso Montefiore- Pirgus è stato oggetto di un’opera che ha riqualificato gli ambienti interni ed esterni della scuola, grazie ai fondi PNRR per circa 450 mila euro, rendendola confortevole ed efficiente”.

L’investimento sull’edilizia scolastica ammonta a cinque milioni di euro, in gran parte provenienti dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Un’operazione attesa da decenni dalla città.

“Abbiamo rimesso a nuovo e riaperto la scuola Vignacce, che ricordiamo è rimasta chiusa per anni con la precedente giunta di centro destra -aggiunge Tidei- Stiamo riconsegnando, completamente ristrutturata, la scuola Centro, l’edificio pubblico più antico, che sarà il fiore all’occhiello dell’istituto comprensivo. Si lavora per portare a termine la nuova Scuola dell’Infanzia e il primo Asilo Nido di Santa Marinella. La Mensa sociale va avanti e tra poco sarà consegnata. Cantieri aperti che lavorano e che sono sotto gli occhi di tutti, dei cittadini e dei detrattori”.

Il Sindaco Tidei si rivolge poi a Marino: “Sono costretto ancora una volta a dover correggere le inesattezze espresse da chi pensa di essere un consigliere d’opposizione, anche se la città alle scorse elezioni ha mostrato il totale disinteresse per la sua lista. Una persona che non stimo né personalmente, né come avversario con una storia politica praticamente inesistente”.