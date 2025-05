Successo per la giornata dedicata ai barboncini al Castello di Ceri

I complimenti agli organizzatori da parte del Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri

“Pollicino & Friends – Il raduno dei birbanti”, questo il titolo dell’iniziativa tenutasi domenica 18 maggio nella cornice suggestiva ed elegante del Castello di Ceri, una giornata con partecipazione totalmente gratuita dove si sono riuniti tantissimi padroni di barboncini.

Una giornata di giochi, attività dimostrative, esercitazioni e cacce al tesoro con piacevoli ricompense dedicate a questa simpatica e meravigliosa razza canina, organizzata dall’Associazione Culturale Dolci Creazioni e numerose realtà animaliste del territorio.

A fare da padrona di casa, Marina Morelli del Castello di Ceri. Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, il Vicesindaco Riccardo Ferri.

“Mi complimento con le realtà organizzatrici di questa splendida iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe e ringrazio Marina Morelli per aver messo a disposizione una struttura di così grande pregio come il Castello di Ceri per questa giornata così bella – ha dichiarato il Vicesindaco di Cerveteri Riccardo Ferri – a loro, alle associazioni di volontariato animalista, sempre in prima linea per la tutela dei nostri animali, agli sponsor e a tutti coloro che hanno lavorato per questo appuntamento, i miei complimenti”.