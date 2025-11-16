Santa Marinella, incendio ieri sera in un’attività commerciale. Locale distrutto ma nessun ferito

Un violento incendio ha interessato nella serata di ieri un’attività commerciale di Santa Marinella, in via Alessandro Volta. Le fiamme sono divampate intorno alle 19.45, rendendo necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Per cause ancora in corso di accertamento, il locale è stato rapidamente devastato dal fuoco. Dalla combustione si è sprigionata una grande quantità di fumo, che ha reso particolarmente complesse le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti con tempestività gli uomini della caserma Bonifazi. A causa del denso fumo, i Vigili del Fuoco hanno potuto avvicinarsi al locale, e procedere alle operazioni, solo grazie all’utilizzo di bombole ad autorespirazione.

L’azione di spegnimento del fuoco è stata rapida ed efficace. Seguita poi dalle operazioni di rimozione del materiale rimasto all’interno dell’attività, per evitare eventuali riprese di fiamma. E per mettere definitivamente in sicurezza l’area.

Una volta domato l’incendio, i Vigili del Fuoco hanno concentrato il proprio lavoro sulla verifica delle condizioni di sicurezza delle attività commerciali adiacenti. Questo per scongiurare il rischio che fossero state compromesse in modo indiretto dalle alte temperature o dal fumo.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Sul posto sono comunque intervenuti anche il personale sanitario del 118 e i Carabinieri. Chiamati per effettuare i rilievi del caso e a contribuire alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.