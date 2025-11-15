Disservizi sulla FL5: Il PD chiede interventi immediati e sostiene la mozione dei giovani per una corsa notturna –

“Cittadini e turisti hanno diritto a un servizio ferroviario sicuro, puntuale, affidabile ed efficiente.”

A dichiararlo è il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Purtroppo, sulla linea FL5 la realtà è ben diversa: disservizi, guasti e ritardi quotidiani continuano a creare gravi disagi per migliaia di pendolari. L’ultimo episodio, con la sospensione totale della linea per oltre una giornata, ha nuovamente messo in crisi una delle tratte più strategiche d’Italia, che collega Roma al porto di Civitavecchia e al resto del Paese lungo l’asse tirrenico.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa mantiene alta l’attenzione su una situazione ormai insostenibile, nella consapevolezza che la mobilità debba essere un diritto e non un ostacolo quotidiano. Preoccupa inoltre l’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione della stazione di Civitavecchia, che rischia di aggravare ulteriormente le criticità già esistenti.

In questi mesi il PD non è rimasto fermo: è stato avviato un dialogo costante e costruttivo con il Comitato Pendolari e, a breve, è previsto un incontro con il sindaco Pietro Tidei per chiedere a Regione Lazio e Ferrovie dello Stato interventi concreti e tempestivi.

La difficoltà di spostamento colpisce in modo particolare anche i giovani che per lavoro e studio si spostano sulla linea, alcuni dei quali, domenica 16 novembre 2025, alle ore 10:30 – prenderanno parte a un importante momento di confronto con il Consiglio Comunale dei Giovani aperto, dedicato alla raccolta di bisogni, proposte e visioni per il piano di attività 2026 rivolto ai giovani del territorio.

Su questo tema, il Consiglio Comunale dei Giovani, ha presentato una mozione che chiede il potenziamento delle corse ferroviarie tra Civitavecchia, Santa Marinella, Santa Severa, Cerveteri e Ladispoli, con particolare attenzione alla sicurezza dei più giovani. Tra le proposte, l’introduzione di una corsa notturna nel fine settimana che permetta a ragazze e ragazzi di rientrare a casa in sicurezza, favorendo una mobilità sostenibile e riducendo il rischio di incidenti stradali.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa sostiene convintamente questa mozione, ritenendo il treno notturno una risposta moderna, utile e immediata a un’esigenza reale della comunità: una scelta di buon senso, orientata alla sicurezza, alla prevenzione e al benessere collettivo.

Il PD ribadisce dunque il proprio impegno a lavorare con determinazione per garantire un servizio ferroviario adeguato alle reali esigenze del territorio. Invita inoltre tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico che si terrà martedì prossimo a Santa Marinella, con la presenza del segretario regionale Daniele Leodori e della consigliera regionale Eleonora Mattia, un’occasione importante per confrontarsi e contribuire insieme alla costruzione del futuro della comunità, passando anche dal tema della mobilità ferroviaria.”