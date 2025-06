Santa Marinella, il Sindaco Tidei ha ricevuto in Municipio la squadra di pallanuoto ASD Nautilus

Nel pomeriggio di ieri il Sindaco Pietro Tidei ha ricevuto la squadra e la società ASD Nautilus presso l’aula Consiliare Silvio Caratelli.

La Asd Nautilus Civitavecchia è stata promossa in Serie A1, dopo ben 13 anni. La squadra ha infatti trionfato nella finale playoff.

Il Sindaco Pietro Tidei si è complimentato con tutti loro, e rivolgendosi alla squadra ha affermato: “La vostra promozione è un segnale importante per tutto il territorio. Siamo veramente orgogliosi di quello che avete fatto e possiamo solo complimentarci. La vittoria non è venuta per caso ma è frutto di passione, impegno e duro lavoro“.

La promozione è il frutto di un progetto sportivo portato avanti dal direttore tecnico e allenatore, Daniele Lisi. Coadiuvato dal preparatore atletico Mauro Ronconi, e naturalmente dal presidente Alberto Braccini che ha saputo valorizzarlo.

“Una promozione merito delle atlete e dei dirigenti Nautilus, che senza mai risparmiarsi, abbattersi e credendoci fino in fondo hanno raggiunto questo il traguardo ambito. Oggi atlete e società entrano a pieno titolo nella storia sportiva del territorio portando per la prima volta nella massima categoria la pallanuoto femminile. A tutte loro va la nostra stima e l’augurio di proseguire questa meravigliosa avventura con soddisfazioni“, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

Nella squadra della ASL Nautilus gioca la santamarinellese Alessia Comodi Ballanti. Rivolgendosi all’atleta, Tidei ha concluso: “Saluto a nome della città di Santa Marinella la nostra Alessia, una giovane atleta che si impegna ogni giorno, dividendosi tra studio e allenamenti, e offrendo un importante contributo per il successo della squadra. Colgo anche l’occasione per fare i complimenti ad un altro concittadino pallanuotista in serie A1 maschile, il giovane e promettente Stefano Ballarini. Complimenti a tutti“.