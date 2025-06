Cerveteri, continuano gli abbandoni, da parte di incivili, dei rifiuti nell’area di via di Gricciano

Ci sono zone periferiche del Comune di Cerveteri, che purtroppo si trovano anche in aree archeologiche, che sono il bersaglio preferito degli incivili che decidono di abbandonare per strada i propri rifiuti. Questo scempio accade sostanzialmente tutto l’anno, ma ha un picco proprio nel periodo estivo. Quando aumenta la popolazione residente a Cerveteri.

Una di queste è l’area di via di Gricciano. Protagonista solo un paio di giorni fa di un intervento delle Guardie Ecozoofile di Fareambiente, che hanno operato su una discarica abusiva di notevoli dimensioni. Operazione che ha permesso di individuare numerosi elementi che potrebbero risultare utili per individuare gli incivili, che potremmo anche chiamare zozzoni, autori dello scempio. Se volete approfondire potrete trovare qui il nostro articolo su quella operazione.

Nonostante gli interventi e i controlli che purtroppo non riescono ad essere capillari ed efficaci come richiederebbe il fenomeno, gli incivili continuano con la loro opera di inquinamento sistematico del nostro territorio. Incuranti delle malattie che possono essere generate dalle loro azioni, e dal disagio che investe quotidianamente gli abitanti delle strade prese di mira dai loro gesti vigliacchi.

Proprio stamattina, un cittadino residente in via Fosso di Fotignano, una strada adiacente a via di Gricciano, ci ha segnalato l’ennesima discarica abusiva sorta nella notte sul ciglio della strada. Era palese la sua disperazione e la sua rabbia per un fenomeno che lo costringe a raccogliere regolarmente l’immondizia altrui.

Un consiglio ai cosiddetti “incivili”. Vista la rabbia espressa dai residenti di questa zona, dovrete essere sempre molto bravi a non farvi mai pizzicare mentre compite il vostro gesto vigliacco. In quel caso, io non vorrei essere nei vostri panni.