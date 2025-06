Cerveteri, due giovani atleti della SUP School di Roberta Mariani conquistano la finale nazionale del Trofeo CONI

Grande risultato per la SUP School ASD Marina di Cerveteri, guidata dall’ex campionessa italiana ed europea Roberta Mariani. In occasione della prima tappa del Campionato Regionale SUP, svoltasi ieri a Fregene, due giovani atleti della scuola si sono aggiudicati il primo posto nelle rispettive categorie, guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale del “Trofeo CONI 2025”, in programma a settembre a Lignano Sabbiadoro.

I protagonisti del successo sono Rachele De Santis e Niccolò Bonsignore, entrambi qualificatisi con il primo posto nella technical race. Una prova impegnativa che ha coinvolto atleti dai 10 ai 14 anni. L’evento si è tenuto presso la Surf School Sogno del Mare durante la “Giornata Nazionale dello Sport”. Ed era valido come selezione ufficiale per il Trofeo CONI, che prevede viaggio e soggiorno offerti dal Comitato Olimpico ai vincitori regionali.

Cerveteri, due giovani atleti della SUP School di Roberta Mariani conquistano la finale nazionale del Trofeo CONI

Ma non è finita qui. Tutti i piccoli atleti della scuola sono saliti sul podio. Confermando il valore del lavoro tecnico e formativo portato avanti da anni con passione e professionalità:

3° posto – Aurora Nestola

4° posto – Marta Guernaccini

5° posto – Sveva Di Biagio

“Alleno bambini da tantissimi anni. Ma questa volta ho provato qualcosa di diverso: la soddisfazione autentica di vedere il gesto atletico eseguito con precisione, frutto delle parole e della tecnica trasmesse in ogni allenamento. È lì che capisci che ciò che semini, prima o poi, fiorisce davvero.” Ha dichiarato racconta Roberta Mariani con emozione. Concludendo poi che: “Questo sport mi ha dato tanto e oggi la mia missione è restituire: come atleta ho vissuto la vittoria, ma come allenatrice sto vivendo qualcosa di ancora più grande.”

Cerveteri, due giovani atleti della SUP School di Roberta Mariani conquistano la finale nazionale del Trofeo CONI

La SUP School ASD Marina di Cerveteri propone un format unico di allenamento che è il SUPFIT. Che nasce dal fitness alla tecnica appresa nelle gare per tanti anni. La scuola, oltre a rappresentare un polo sportivo importante del litorale laziale, si distingue per l’attenzione alla crescita tecnica ed educativa dei ragazzi e l’amicizia e la comunità che si è creata per gli adulti.

Il prossimo obiettivo sarà preparare al meglio Niccolò e Rachele per la sfida nazionale. Ma nel frattempo l’estate si preannuncia ricca di eventi. Stage, clinic con Campioni Mondiali, corsi di fitness musicale al tramonto, e tante opportunità per chi desidera avvicinarsi a questo sport.

Il prossimo appuntamento sarà il grande Open Day di domenica 22 giugno. Giornata aperta a tutti i bambini, bambine, ragazzi e ragazze adulti che vogliono provare il SUP, e vivere un’esperienza a stretto contatto con il mare, lo sport, la natura, il fitness e il gioco di squadra.

Roberta Mariani, oggi più che mai, si conferma non solo una campionessa. Ma una vera ambasciatrice del SUP, capace di trasformare la propria esperienza in ispirazione per le nuove generazioni.