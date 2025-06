Frontale a Fiumicino, 7 le persone ferite

Sul posto i vigili del fuoco di Cerveteri e 4 ambulanze

Brutto frontale poco fa a Fiumicino tra un’auto di grossa cilindrata e un’utilitaria. Sono sette le persone rimaste ferite, alcuni anche in modo grave.

Secondo quanto ricostruito l’utilitaria stava percorrendo il ponte di via Tre Denari, quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrata frontalmente con l’altra auto finendo nel canneto. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Cerveteri che hanno estratto dalle lamiere le occupanti dell’utilitaria. Si tratta di due ragazze che sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118.

Soccorsi anche i cinque occupanti dell’altra autovettura. Sul posto quattro ambulanze e due elicotteri del 118, la Polizia locale di Fiumicino, la Polizia stradale e i carabinieri.

Tutti le persone rimaste ferite sono stati trasferite in ospedale in codice rosso.