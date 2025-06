Si chiamerà “PalaEtruria” e l’area individuata per la sua realizzazione è vicina al Campo Enrico Galli. Chiesti alla Regione tre milioni di Euro a cui si aggiungerà un milione e mezzo di fondi comunali

Cerveteri: un progetto da 4,5 milioni di euro per il Palazzetto dello Sport –

“Il Comune di Cerveteri ha presentato il progetto per l’ottenimento di un finanziamento da 3milioni di euro per la realizzazione del “PalaEtruria”, quello che vogliamo diventi il primo palazzetto dello sport della nostra città. In questi ultimi giorni, l’Assessore alle Opere Pubbliche ed Edilizia Sportiva Matteo Luchetti e l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini hanno lavorato duramente insieme ai Dirigenti e agli Uffici Opere Pubbliche e Sport per la compilazione dell’intera modulistica necessaria alla partecipazione al bando di ‘Sport e Periferie’, un’opportunità riservata esclusivamente alla realizzazione di nuovi impianti sportivi. Vogliamo diventi la casa e il luogo di tante realtà sportive della nostra città e teatro di grandi manifestazioni anche di richiamo nazionale”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine dell’approvazione in Giunta delle linee di indirizzo e del conseguente invio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, della domanda alla Regione Lazio.

“Il progetto ha un costo totale di 4milioni e mezzo di euro: la richiesta avanzata alla Regione Lazio è di 3milioni di euro ai quali si aggiungerà un milione e mezzo di fondi comunali – ha dichiarato Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – l’area individuata per la sua realizzazione è quella limitrofa il Campo Enrico Galli, unica scelta possibile e consentita, dovuta dal fatto che nel nostro piano regolatore era già riservata alla realizzazione di impianti sportivi. Abbiamo presentato un progetto per una struttura idonea ad ospitare molteplici discipline, un palazzetto con tutte le caratteristiche necessarie in termini di accessibilità ed accoglienza: dalle tribune che ospiteranno il pubblico, alle aree esterne allo spazio dedicato al parcheggio auto. La presentazione del progetto è stato frutto di un lavoro di squadra importante, che mi ha visto operare in maniera congiunta con Manuele Parroccini e con gli uffici: questa è solamente la parte iniziale, ovvero la presentazione della domanda ma mi ritengo personalmente soddisfatto per il progetto che abbiamo inviato e che auspichiamo ci porterà all’ottenimento del finanziamento. Ci tengo con l’occasione a ringraziare i Dirigenti Manuela Lasio e Fabrizio Bettoni e tutto l’ufficio Opere Pubbliche che con diligenza e straordinaria disponibilità hanno affiancato l’amministrazione nella presentazione del progetto”.

“Sin dal mio insediamento in Giunta, insieme al collega Matteo Luchetti, abbiamo seguito e lavorato con grande attenzione su questo bando, un’opportunità straordinaria per i Comuni e per le tantissime realtà come quella di Cerveteri, ricca di associazioni sportive di vario livello alle quali vogliamo dare un luogo dove poter disputare i propri campionati e competizioni senza doversi recare in altri comuni o in alcuni casi addirittura a Roma – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – il Palazzetto dello Sport non era solamente un obiettivo personale e di questa amministrazione, ma era una necessità degli sportivi di Cerveteri, che in questi mesi più volte mi hanno manifestato quanto soffrano la mancanza di una struttura come speriamo che sia il PalaEtruria. Dal calcetto alla pallavolo, dal basket all’atletica, passando per la ginnastica ritmica e a tutti gli sport che notoriamente si svolgono indoor. Una struttura importante quella che vogliamo e che nasce con la volontà futura, di ospitare, oltre che gli atleti e le squadre della nostra città, anche grandi competizioni di richiamo regionale e nazionale capaci di dare visibilità a Cerveteri su larga scala. Per quanto mi riguarda, ringrazio tutto il personale dell’Ufficio Sport e il Dottor Luca Paolangeli della Segreteria del Sindaco per il grande lavoro svolto in particolar modo in questi giorni in cui eravamo a ridosso della data di scadenza delle domande”