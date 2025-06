Il circolo del PD di Cerveteri è entusiasta per la notizia: “Scelte giuste nel rispetto dei cittadini e della legalità”

Condoni Campo di Mare, Ferri (PD): “Chiudiamo 50 anni di controversie” –

“Le sette sentenze emanate dal Tar del Lazio sulla vicenda dei condoni a Campo di Mare danno pienamente ragione alle scelte che abbiamo fatto, sia in materia di oneri concessori sia sulla legittimità dell’atto di obbligo”, si legge in una nota diffusa dal Circolo Pd di Cerveteri commenta l’esito dei sette ricorsi presentati al Tar del Lazio.

“Scelte giuste, conferma il Tribunale Amministrativo, e adottate nel pieno rispetto dei cittadini e della legalità”, dicono e aggiungono: “L’ottimo lavoro svolto dall’attuale Vicesindaco, Riccardo Ferri, quando era Assessore all’Urbanistica insieme a tutta l’Area Urbanistica, segna una svolta nell’annosa vicenda che, ora, finalmente ha trovato una soluzione definitiva”.

Anche il Vicesindaco, Riccardo Ferri, sottolinea il valore delle sentenze sugli atti della Giunta che, spiega “chiudono 50 anni di controversie e un iter amministrativo e giuridico estremamente complesso”. “Atti che sono stati approvati all’unanimità -ricorda Ferri- anche da chi, in seguito, ha visto bene di polemizzare inutilmente. Atti che stabiliscono il giusto rapporto e l’impegno reciproco tra cittadino e Comune di Cerveteri. Proprio in considerazione della forte necessità di riqualificazione dell’area oggetto di condoni, l’Ente Pubblico ha scelto di intestarsi il 79% degli oneri complessivi previsti dalla Variante speciale, e di lasciare ai privati solo il residuo 21%. Tutto il ricavato sarà reinvestito a Campo di Mare, per riportare questa fascia del litorale alla bellezza che merita”.