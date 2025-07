Santa Marinella, il PD: “Raccolta firme a sostegno della proposta PD per lo psicologo di base, ne parliamo il 9 luglio alle 18:30 al Porto” –

“Avviata la raccolta delle firme tra i cittadini su progetto di Legge regionale per istituire un servizio di assistenza psicologica primaria in regione, con l’obiettivo di garantire un accesso più ampio e tempestivo al supporto psicologico a tutti i cittadini del Lazio. La proposta, sostenuta dalla consigliera regionale del PD Sara Battisti , come prima firmataria e da tutta l’opposizione di csx unita nell’attuale consiglio, mira a superare le difficoltà di accesso ai servizi di salute mentale e a ridurre lo stigma associato a queste cure. In particolare, si punta a garantire un sostegno psicologico capillare e gratuito, soprattutto per chi affronta situazioni di disagio o fragilità. I dati sono drammatici: 8 cittadini su 10 dichiarano di avere necessità di cure psicologiche, ma quasi la metà di loro ha dovuto rinunciare per motivi economici e tra questi i più colpiti sono i giovani.”

Lo dichiara in un comunicato il Circolo PD di Santa Marinella e di Santa Severa, affermando inoltre:

“Come circolo PD – dichiara la segretaria dem Lucia Gaglione – sosteniamo con fermezza questa battaglia di civiltà e di umanità. Nei prossimi giorni, ci attiveremo con l’organizzazione di punti di raccolta firme in tutti i luoghi più frequentati di Santa Marinella.

La salute mentale, non è un privilegio ma un diritto di tutti. Spesso episodi di fragilità psicologica, che possono manifestarsi anche come difficoltà momentanee, sono interconnessi con altre problematiche fondamentali, come la perdita del lavoro, la mancanza di un salario dignitoso, o l’assenza di un’abitazione sicura. La precarietà in questi ambiti può amplificare lo stress e l’ansia, creando un circolo vizioso che affligge la qualità della vita delle persone.



Ne parleremo, mercoledì 9 luglio alle 18:30 presso il porto turistico di Santa Marinella nel contesto dell’incontro organizzato dal nostro circolo, “Diritti connessi – casa, sanità e lavoro – Costruiamo l’alternativa di governo”. Questo incontro sarà un’occasione di confronto e riflessione per parlare del diritto alla salute, come diritto fondamentale dell’individuo e un interesse della collettività.

Siamo convinti che bisogna insistere nel solco del lavoro avviato dalla Segretaria Schlein a sostegno di una sanità pubblica e universalistica, per questo la salute mentale deve entrare tra le priorità dell’agenda politica di chi governa. Invece, si attende ancora una risposta a questa proposta di Legge depositata in Regione dal 2019, poi passata in secondo piano per l’emergenza Covid e negli ultimi anni mai discussa per volontà dell’attuale maggioranza. Attualmente, la proposta è in fase di valutazione e raccolta firme per sostenere l’iniziativa, per poi essere discussa e approvata in Consiglio Regionale. Auspichiamo, quindi che da parte della Regione Lazio, la proposta venga messa tra le priorità dei prossimi consigli, perché la salute mentale è un diritto da rivendicare e proteggere, affinché ogni persona possa vivere con dignità e serenità.”