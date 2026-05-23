Ladispoli, ASD Bad Boys: oggi l’evento “Face to Face”

Stefano Fierli: “Ringrazio la Bad Boys per il suo impegno per lo sport nella nostra città”

Oggi alle ore 16 presso la sede sociale della ASD BAD BOYS si terrà il ‘FACE TO FACE’, evento che è arrivato alla sua 13^ edizione dalla ripresa dell’attività sportiva dell’Associazione. La manifestazione patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ladispoli, vede la ambita possibilità da parte di atleti elite e soprattutto di molti atleti esordienti pronti a da potere disputare match di grande rilevanza. Tante saranno le associazioni sportive del Lazio che tornano dove tutto è partito il prestigio torneo Face to Face.

Il ‘FACE TO FACE’ è ormai un appuntamento molto atteso dagli addetti ai lavori ed il fatto che sempre più scuole prestigiose partecipano con i loro atleti ne è la dimostrazione.

“Crediamo – – nel buon lavoro delle ASD di Ladispoli per potere rendere Ladispoli città dello sport”. E’ quanto ha espresso il consigliere comunale e delegato ai rapporti con le federazioni e enti sportivi stefano Fierli. Ringrazio – aggiunge – la ASD Boys di Ladispoli per suo costante dedito impegno per lo sport e MMA.”