Allumiere, violento incidente sulla Braccianese Claudia: uomo trasportato in codice rosso al San Paolo di Civitavecchia

Paura nella notte ad Allumiere, dove intorno alle 00:30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto al km 32 della Braccianese Claudia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, un uomo alla guida della propria vettura ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare violentemente contro i blocchi di protezione presenti nell’area dello smottamento.

Sul posto è intervenuto l’equipaggio dei Vigili del fuoco della Bonifazi, che ha collaborato con il personale sanitario del 118 nelle operazioni di soccorso al conducente. L’uomo, ferito nell’impatto, è stato successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia in codice rosso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura incidentata e dell’area circostante.