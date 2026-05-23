I 2017 verdeblù hanno conquistato la finale del Torneo Goleador e giocheranno al Sinigaglia

Calcio, la RIM di Cerveteri va a Como per un torneo da Serie A –

Manca pochissimo al 31 maggio, giorno della fase finale del Torneo Goleador, competizione nazionale che chiamerà a raccolta squadre da tutta Italia. A contendersi il titolo saranno le 44 formazioni che si sono aggiudicate le diverse tappe che hanno toccato tutte le regioni italiane, da nord a sud.

In rappresentanza del Lazio ci sarà un solo team, la RIM Sport Cerveteri i cui piccoli calciatori del 2017, che hanno conquistato il pass a Civitavecchia, vivranno un’esperienza unica. Infatti, i giovani etruschi giocheranno all’interno della cornice dello stadio Sinigaglia dove il Como disputa le proprie gare di serie A.

“Siamo contentissimi – ha dichiarato mister Giovanni Accardo – i ragazzi pensano ai campioncini del Como e avere la possibilità di giocare in uno stadio è fantastico. Ci saranno le migliori squadre d’Italia e noi rappresenteremo Cerveteri, è un orgoglio. Il torneo si svolgerà tutto in una giornata e noi vogliamo divertirci, è già una vittoria esserci qualificati. Puntiamo sicuramente a fare una bella figura poi sarà il campo a dirci tutto”.

La RIM si trova nel girone F insieme ad Aosta, Vogherese, Palermo e Micri. Il tabellone prevede un totale di 8 gironi, 4 pool da 6 squadre e i restanti da 5. Si qualifica alla fase successiva (ottavi di finale) la prima squadra di ogni girone.