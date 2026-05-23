L’operazione di controllo del territorio ha portato anche ad ulteriori 10 denunce e 25 contravvenzioni

Bracciano, tentata rapina e detenzione di stupefacenti: due arresti –

Un cittadino italiano e uno argentino sono stati arrestati l’altra sera dai Carabinieri della Compagnia di Bracciano durante un servizio di controllo del territorio proprio per la prevenzione di reati contro il patrimonio e lo spaccio di stupefacenti.

Si tratta di due azioni distinte: i militari della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno sorpreso un cittadino italiano di 38 anni, con 118 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento della sostanza. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I militari della Stazione di Trevignano Romano hanno invece proceduto all’arresto di un cittadino argentino di 24 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina, commesso in quel Comune nel gennaio di quest’anno.

I militari, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti a risalire all’identità di uno degli autori del reato.

I rei si erano introdotti all’interno di un’abitazione, venendo però notati dai proprietari, i quali sono stati colpiti, senza riportare gravi conseguenze, nel tentativo di garantirsi la fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare tutti gli autori della banda.

L’operazione di controllo dei Carabinieri di Bracciano

Gli arresti sono stati effettuati nel corso di un’operazione sul territorio che ha visto dispiegare i militari di più stazioni coordinati tra loro: sono state controllate circa 101 persone e 60 veicoli, elevando 25 sanzioni al Codice della Strada, tra cui molti sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza la prevista revisione o in assenza di assicurazione.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati denunciati 10 cittadini dei quali 2 per guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, 2 per il reato di evasione, 2 per aver abbandonato rifiuti non pericolosi a bordo strada, 2 per il furto di materiale ferroso e 2 poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente e materiale di confezionamento.

Gli accertamenti hanno confermato l’importanza di una prevenzione alla circolazione stradale e documentato l’elevato numero di utenti che, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, poiché si sono messi alla guida dei propri veicoli anche dopo aver abusato di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Proprio in questo contesto ben 13 cittadini sono stati segnalati alla locale Prefettura poiché trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente. Al termine delle attività i vari reparti della Compagnia hanno sequestrato ben 122 gr di cocaina e 20 di hashish e marijuana.

Si comunica il tutto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.