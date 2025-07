Con il team di “Playa El Pirata” in collaborazione con Cassia Avas il mare è per tutti

Ladispoli, riapre la spiaggia inclusiva a marina di Palo

L’amministrazione comunale di Ladispoli ha annunciato in questi giorni che da oggi sabato 5 luglio sarà di nuovo operativa la spiaggia inclusiva “AcOnSea”, la spiaggia per tutti, senza barriere, che consente la piena fruibilità e accessibilità a tutti i cittadini.

Alle ore 11:30 si è svolta infatti in presenza del Team di “Playa El Pirata” e dei referenti della cooperativa CassiAvas, la cerimonia ufficiale di apertura, alla presenza delle autorità locali e dei cittadini, per presentare i nuovi spazi e il nuovo look in total bianco.

Un momento di condivisione e inclusione che “Abbiamo voluto fortemente -ha commentato il sindaco Alessandro Grando- nato da una collaborazione con la Regione Lazio, perché il mare è un bene comune e deve essere per tutti.

Una spiaggia inclusiva rappresenta molto più di un semplice luogo accessibile: è un simbolo concreto di rispetto, uguaglianza e attenzione verso i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità fisiche, sensoriali o cognitive”.

“Usufruire dei servizi messi a disposizione è molto semplice, basterà infatti chiamare il numero telefonico 377/3983202 e prenotare la propria postazione in riva al mare”, ha detto Federico Guido del team di Playa El Pirata.

“Le persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che siano residenti a Ladispoli o altrove, potranno accedere gratuitamente al lido insieme ad un accompagnatore secondo un calendario di fruizione stabilito dall’ organizzazione per garantire a tutti parità di accesso e condizioni. “Noi di Playa El Pirata ringraziamo l’Amministrazione comunale del sindaco Grando ed in particolare il Consigliere comunale delegato al demanio marittimo avv. Pierpaolo Perretta, l’Ufficio Demanio Marittimo e il Comandante della Guardia Costiera di Ladispoli Cristian Vitale, per l’impegno profuso nell’attuazione di questo progetto. Dal nostro lato puramente operativo e collaborativo ci stiamo impegnando e ci impegneremo molto insieme a CassiAvas per le prestazioni di servizi qualificati”.

“Dal 5 luglio al 30 settembre –ha commentato anche il Consigliere Pierpaolo Perretta- sarà a disposizione un servizio di navetta a chiamata, che permetterà anche a chi non ha la possibilità di spostarsi autonomamente di poter godere del mare. Nella spiaggia inclusiva gli utenti potranno trovare 50 ombrelloni dedicati all’accoglienza inclusiva con passerelle, lettini e servizi adatti alle loro necessità. Saranno presenti due operatori specializzati, un operatore che gestirà il servizio di prenotazione, servizio di salvamento, lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti”.

Attraverso la collaborazione della società Playa El Pirata S.r.l. – affidataria della gestione logistica e dei servizi di accoglienza e sicurezza balneare – e la ben nota cooperativa sociale Cassiavass dunque, che offrirà supporto socio-assistenziale alle persone con disabilità e darà vita a percorsi di formazione e avviamento al lavoro per giovani con disabilità, direttamente coinvolti nel progetto, sara’ fatto un ulteriore passo affinché il mare sia veramente per tutti.