A Ladispoli apre la Spritzzeria, il format che sta spopolando in tutta Italia

Inaugurato ufficialmente ieri, venerdì 4 luglio, la Spritzzeria è sbarcata a Ladispoli grazie ad Aurora e Alberto Di Pietro

È un locale che offre nuovo modo di consumare lo spritz e, da ieri, ha ufficialmente aperto i battenti a Ladispoli. Nata dal desiderio di Aurora Di Pietro di cimentarsi in una nuova avventura, la Spritzzeria, in realtà, è un format che sta spopolando in tutta Italia. Il franchising ideato da due ragazzi lucani, ora conta ben nove punti vendita all’attivo e altre aperture in arrivo. Supportata da suo padre Alberto, Aurora, giovane imprenditrice classe 2002, ha scelto una location nel cuore di Ladispoli (Viale Italia 106) per cercare di sbanalizzare il concetto di aperitivo.

“E’ un mondo nuovo per noi – ha dichiarato Aurora – e, proprio per questo, abbiamo deciso di appoggiarci a una realtà consolidata che potesse seguirci. Ci eravamo mossi già prima del COVID, ma poi avevamo accantonato la cosa. Trovata la cornice giusta e approfondito meglio il format proposto, abbiamo pensato che potesse essere una bella novità per Ladispoli”.

“Il locale è particolare già dalla sua illuminazione e l’impatto visivo è importante. Io sono un’amante del settore e devo dire che la qualità è alta. Proporremo tante varianti di spritz con prodotti ricercati e senza sciroppi o coloranti artificiali”.

Aurora si è detta nervosa e, ovviamente emozionata, ma convinta della sua decisione: “E’ la mia prima apertura e non vedo l’ora di iniziare. Devo dire che i creatori del format sono stati molto disponibili con noi. Sono abituata al commercio, ma questa è una nuova esperienza sia per me che per mio padre. In questa fase stiamo collaborando e devo dire che anche lui è stato contento di mettersi in gioco con qualcosa di diverso”.

“Credo che sia importante buttarsi anche se una persona è giovane. Il supporto di chi hai intorno è fondamentale, ma sono convinta che gli sforzi verranno ripagati”.

Cosa offrirà la Spritzzeria?

Lo spritz identifica tutte quelle miscele che prevedono una base, una parte di vino e un top. Giocando con questi elementi, l’attività proporrà numerose varianti che permetteranno al cliente di vivere un’esperienza, mixando personalmente o scegliendo profumazioni e gusti particolari. Non solo, il tutto verrà accompagnato da una proposta culinaria ricca e variegata.

Il locale, per il periodo estivo, sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 17:00 alle 2:00 circa. Inoltre, nel weekend, la Spritzzeria sarà aperta anche a pranzo.