Santa Marinella, grande successo per la prima edizione del Lilius Short Comedy Festival: sala piena e premi assegnati –

Si è svolta con grande partecipazione la prima edizione del Lilius Short Comedy Festival, che ha registrato il tutto esaurito nella serata del 3 luglio al PK di Santa Marinella.

“Un’iniziativa che ha registrato grande interesse dal pubblico, soprattutto tra i giovani. È stato un onore tenere a battesimo questo Festival. Confido nelle future edizioni, così che sia possa dare seguito ad appuntamenti da ripetersi nel corso del tempo e sempre più di successo”, ha commentato l’assessore Vinaccia.

Un evento interamente dedicato al cortometraggio comico, che ha saputo attirare pubblico e addetti ai lavori grazie a una selezione curata e a un’atmosfera fresca e coinvolgente.

Il festival è stato il primo evento culturale promosso da Lilius, brand creativo nato dall’unione di Michele Marchionne, Gianluca Bucci ed Enzo Corsiero, e fortemente voluto da Marchionne e Matteo Stipa, che hanno curato l’ideazione e l’organizzazione, in collaborazione con lo staff del PK e con il patrocinio del Comune di Santa Marinella.

Dopo una selezione di oltre 190 corti provenienti da tutta Italia, sei opere finaliste sono state presentate e commentate sul palco dai registi. Il film Sharing is Caring di Vincenzo Mauro ha ottenuto sia il Premio del Pubblico che il Premio della Giuria, mentre Doppio Gioco dei Fratelli Bulgarelli ha ricevuto il Premio Lilius, riconoscimento speciale assegnato dallo staff al corto più rappresentativo dello spirito del brand.

La giuria era composta da nomi di rilievo del settore: Piero Pacchiarotti (International Tour Film Festival), Gino Vinaccia (Assessore alla Cultura di Santa Marinella), Dario Formisano (Eskimo Film), Sofia Arciero (Chicken Film) e Francesco De Simone (attore e comico).

Il festival ha confermato l’interesse crescente per la comicità breve e indipendente, aprendo la strada a nuove edizioni e consolidando Santa Marinella come punto di riferimento per il cinema comico emergente.