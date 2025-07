“Cerveteri premiata al Concorso Enologico Internazionale Città del Vino in Campidoglio”

Nella mattinata di oggi, nella splendida cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, la sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, ha dichiarato: “È un onore ritirare questo premio come Sindaco di Cerveteri, in un evento così importante e alla presenza del Ministro Francesco Lollobrigida.”

L’evento, che ha visto protagonista la nostra città, si inserisce nel contesto del XXIII Concorso Enologico Internazionale Città del Vino, che si è svolto a Siena dal 6 all’8 giugno, e ha visto la partecipazione di oltre 1.500 campioni di vino provenienti da tutta Italia e da 11 Paesi esteri.

Elena Gubetti ha sottolineato come “la nostra città sia stata protagonista grazie a due produttori locali che si sono distinti tra tanti, conquistando ben 5 medaglie: 3 d’oro e 2 d’argento.”

In particolare, le eccellenze di Cerveteri sono state rappresentate dalla Cantina Belardi di Michele Belardi, che ha ottenuto quattro medaglie con i suoi vini eccezionali:

“Moscato ‘Rapito’ – Medaglia d’Oro”

“Vermentino ‘Radiante’ – Medaglia d’Oro” (nella classifica speciale Vermentino)

(nella classifica speciale Vermentino) “Chardonnay ‘Incanto’ – Medaglia d’Argento” (nella classifica Vini Vulcanici)

(nella classifica Vini Vulcanici) “Cesanese ‘Regale’ – Medaglia d’Argento” (nella classifica Vini Vulcanici Rossi)

A queste si aggiunge la vittoria della Cantina Tre Cancelli di Liborio De Rinaldis, che ha conquistato una medaglia d’oro con il Vermentino “Alsyum” nella categoria Vini Vulcanici.

Elena Gubetti ha commentato: “Ricevere questi riconoscimenti conferma ancora una volta che stiamo andando nella giusta direzione, perché il concorso non premia solo i produttori, ma anche i sindaci dei Comuni coinvolti, riconoscendo l’importanza del legame tra vino, territorio e comunità.”

La sindaca ha concluso affermando: “Chi produce vino e ci regala prodotti di altissima qualità, compie ogni giorno un lavoro fondamentale di custodia del territorio e preserva i nostri paesaggi. Valorizzare queste realtà è fondamentale per la visione di sviluppo che sogniamo per la nostra Cerveteri.”

Un orgoglio immenso, ha affermato Elena Gubetti, “essere oggi a nome di Cerveteri, terra di eccellenze e tradizione vitivinicola.”