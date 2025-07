Le dimissioni dell’assessore Federica Battafarano e di Francesca Appetiti sono irrevocabili

Cerveteri, accordi traditi e mancata trasparenza nelle decisioni: ecco perché “Città Futura – Anno Zero” lascia la maggioranza – di Giovanni Zucconi

Con una conferenza stampa convocata venerdì pomeriggio a ridosso della pausa estiva, il gruppo politico “Città Futura – Anno Zero” ha cercato di spiegare ai giornalisti, e ai cittadini presenti, la propria decisione di lasciare la maggioranza di governo del Comune di Cerveteri.

Erano presenti Federica Battafarano, e i Consiglieri Laura Mundula, Federico Salamone, Luigi Geronzi e Alessio Lasorella.

I politici hanno innanzitutto spiegato che questa mossa è arrivata al culmine di una serie di tensioni interne che si sono aggravate negli ultimi mesi. Portando il gruppo a prendere una posizione chiara e definitiva per garantire trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Durante l’incontro con i giornalisti, i rappresentanti di “Città Futura – Anno Zero” hanno ribadito con fermezza che la loro scelta non prevede alcuna forma di appoggio esterno alla giunta guidata da Elena Gubetti. Al contrario, la decisione di uscire dalla maggioranza implica che il gruppo assumerà una posizione di opposizione attenta e critica in Consiglio comunale. Questo approccio sarà caratterizzato da una rigorosa valutazione di ogni singolo atto. Che sarà approvato esclusivamente se rispetterà pienamente il programma elettorale inizialmente condiviso con gli elettori.

Sollecitati dalle domande, i politici presenti hanno ribadito le significative differenze tra questa crisi e quella precedente, affrontata solo alcuni mesi fa dalla stessa maggioranza. Hanno spiegato che, mentre allora la rottura aveva colto un po’ tutti alla sprovvista, senza aver avuto occasione di un dibattito preliminare, questa volta la situazione è maturata dopo lunghi e difficili confronti nelle sedi istituzionali. Dove “Città Futura – Anno Zero” ha espresso apertamente e ripetutamente le proprie perplessità e insoddisfazioni. Nonostante tali sforzi, però, non è stato possibile raggiungere soluzioni condivise, o modificare gli assetti decisionali interni. Determinando così la scelta di lasciare la maggioranza.

Ma quale è stata la motivazione principale di questa importante decisione? I Consiglieri hanno spiegato che al centro delle tensioni vi è stata la sistematica violazione degli accordi politici stabiliti chiaramente nel dicembre 2024. Accordi che prevedevano che si dovessero prendere sempre decisioni condivise, e a seguito di processi democratici trasparenti.

Proprio per sottolineare questa motivazione, “Città Futura – Anno Zero” ha accusato il Sindaco Elena Gubetti di non essere stato in grado di garantire il rispetto di tali accordi. Assumendo un ruolo passivo che ha ulteriormente alimentato le divisioni interne. Tale comportamento, secondo il gruppo, avrebbe compromesso gravemente la fiducia necessaria per continuare a sostenere la giunta.

A precisa domanda i presenti hanno categoricamente escluso un eventuale ritorno nella maggioranza. Per il quale sarebbe necessario un cambiamento radicale nelle modalità con cui vengono prese le decisioni, e nella conduzione delle relazioni interne. Condizioni che attualmente sembrano a loro del tutto irrealistiche.

I giornalisti hanno fatto notare la totale assenza di reazioni ufficiali da parte del Consiglio comunale dopo la loro uscita. Assenza che viene spiegata dai Consiglieri come un segnale di nuovi accordi politici in corso. Probabilmente rivolti verso forze di centro-destra civiche, con l’obiettivo di assicurare la continuità amministrativa fino al termine del mandato.

Interpellati sulle future alleanze in vista delle prossime elezioni comunali, i membri di “Città Futura – Anno Zero” hanno risposto che è troppo presto per fare previsioni definitive. Tuttavia, hanno ribadito la loro volontà di essere presenti. E di essere aperti a collaborazioni con forze politiche e civiche che condividano pienamente principi di trasparenza, democrazia e partecipazione attiva.

È stata poi confermata con decisione l’irrevocabilità delle dimissioni dell’assessore Federica Battafarano e della responsabile del gabinetto Francesca Appetiti. Sottolineando come tale decisione, benché sofferta, fosse necessaria per rispettare pienamente il mandato elettorale ricevuto.

Infine, i Consiglieri di “Città Futura – Anno Zero”, pur dai banchi dell’opposizione, hanno ribadito il loro impegno a mantenere alta l’attenzione sui temi concreti e irrisolti della città. E di battersi per rispettare gli impegni presi in campagna elettorale. In particolare, per migliorare il trasporto pubblico locale, per garantire un’efficace manutenzione delle scuole e delle infrastrutture, e per una gestione efficiente del verde pubblico. Impegnandosi a rappresentare sempre al meglio gli interessi e le esigenze della comunità cerveterana.