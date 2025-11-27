Santa Marinella, il PD: “La sfiducia al Sindaco Tidei è una scelta che ferisce la città” –

“Oggi apprendiamo una notizia che scuote l’intera comunità del Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa: il Sindaco Pietro Tidei è stato sfiduciato.”

A dichiararlo è il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“È un momento triste per tutta la città, perché l’atto con cui è stata fatta cadere la Giunta rappresenta un duro colpo al lavoro svolto finora e alla stabilità amministrativa. Una scelta che mette a rischio quanto costruito e programmato per il futuro.

“La caduta dell’amministrazione comunale è un fatto sconcertante – dichiara la segretaria del circolo Lucia Gaglione -, non solo perché arresta di colpo la straordinaria azione di risanamento economico intrapresa in questi anni dal sindaco Pietro Tidei, ma perché, ancora una volta, dimostra come la politica ceda il passo a logiche che nulla hanno a che fare con gli interessi dei cittadini”.

In questi anni l’Amministrazione ha portato avanti progetti importanti e ottenuto risultati significativi per lo sviluppo del territorio. Interrompere questo percorso con una sfiducia formalizzata davanti a un notaio, frutto di calcoli politici, appare una decisione priva di responsabilità verso la città, soprattutto da parte di chi fino a ieri condivideva il cammino della maggioranza.

Da oggi Santa Marinella entra in una fase di precarietà, con l’imminente arrivo di un commissario che potrà occuparsi solo dell’ordinaria amministrazione, rallentando o bloccando iniziative già avviate e necessarie.

Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ringrazia il Sindaco Pietro Tidei per il lavoro svolto, per l’impegno costante e per la determinazione con cui ha portato avanti il progetto di crescita e risanamento della città. Un ringraziamento sincero anche al Vicesindaco Andrea Amanati e alla consigliera Paola Fratarcangeli, il cui contributo è stato fondamentale per raggiungere importanti risultati.

Il Partito Democratico ribadisce la propria vicinanza a chi in questa maggioranza ha operato con serietà e visione per il bene della città, e il dispiacere per una scelta che non tiene conto del bene collettivo. Continueremo a lavorare con senso di responsabilità per garantire stabilità e prospettive alla nostra città. Pronti a nuove sfide.”

Il Segretario provinciale Roma PD Maugliani: “Una brutta notizia per la città”

La caduta dell’amministrazione comunale di Santa Marinella rappresenta una battuta d’arresto per il percorso di innovazione avviato dalla giunta guidata dal sindaco Tidei. Lo afferma Rocco Maugliani, Segretario provinciale del Partito Democratico di Roma, in una nota ufficiale.

“Ancora una volta – scrive Maugliani – si è scelto di andare dal notaio per porre fine a un’esperienza amministrativa che avrebbe meritato la celebrazione di un dibattito consiliare. Si è deciso di farlo senza esplicitare una posizione che non avrebbe retto a una discussione pubblica”.

Il Segretario provinciale sottolinea come la scelta della destituzione dell’amministrazione arrivi in un momento delicato per la città: “A pochi mesi dalle scadenze dei termini per il PNRR, con la città piena di cantieri aperti per le tante grandi opere in via di realizzazione, l’arrivo di un commissario per la gestione ordinaria rischia di far perdere alla comunità importanti opportunità di sviluppo”.

Maugliani critica duramente la destra e i suoi alleati occasionali: “Ancora una volta, all’interesse dei cittadini sembra non importare nulla”.

Il Partito Democratico annuncia che inizierà immediatamente un percorso volto a ricostruire una coalizione forte e coesa in vista delle prossime elezioni amministrative: “Dopo sette anni e mezzo di buon governo, Santa Marinella non deve tornare indietro”, conclude la nota.